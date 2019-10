Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, a décoré, lundi au siège de la présidence de la République, le champion algérien Taoufik Makhloufi de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de « Ahid » pour ses efforts et ses performances lors des différentes joutes sportives continentales et internationales.

« Cette médaille décernée à Taoufik Makhloufi se veut un hommage pour l’ensemble de sa carrière sportive, riche en performances réalisées dans les spécialités du 800m et du 1500m, mais aussi pour le record national qu’il a battu et les nombreuses médailles qu’il a décrochées dans le cadre de sa participation à différentes joutes et compétitions olympiques aux niveau africain et mondial, la dernière en date étant la médaille d’argent du 1500m remportée aux Mondiaux d’athlétisme de Doha (Qatar) », précise le communiqué de la présidence de la République.

« A cette occasion, le chef de l’Etat n’a pas manqué de saluer le nationalisme et le sens du sacrifice dont a toujours fait montre le champion algérien Taoufik Makhloufi, et qui lui ont valu reconnaissance et respect aux niveaux national et international », conclut la même source.