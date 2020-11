L’affiche entre l’USM Alger et l’ES Sétif, comptant pour la première journée du championnat de Ligue 1, se jouera samedi prochain au stade Omar-Hamadi (16h), selon le programme des matchs dévoilé dimanche soir par la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site. Cette journée inaugurale de la saison 2020-2021 débutera vendredi avec quatre matchs au menu. Quatre autres rencontres sont programmées le lendemain samedi. Deux matchs sont reportés à une date ultérieure: USM Bel Abbès - MC Alger et AS Aïn M’lila - CR Belouizdad. En effet, les deux clubs algérois seront engagés samedi et dimanche prochains au tour préliminaire (aller) de la Ligue des champions d’Afrique. L’instance dirigeante de la compétition nationale a également communiqué le calendrier du mois de décembre du championnat, soit de la deuxième jusqu’à la sixième journée. Pour rappel, l’ensemble des matchs de la saison se disputeront exceptionnellement à huis clos, dans le cadre des mesures décidées pour endiguer la propagation du Covid-19.

Programme :

Vendredi 27 novembre

CS Constantine - WA Tlemcen (14h30)

NA Hussein Dey - MC Oran (14h30)

RC Relizane - Paradou AC (15h00)

JS Kabylie - CA Bordj Bou Arréridj (16h00)

Samedi 28 novembre

O. Médéa - JS Saoura (14h30)

NC Magra - ASO Chlef (14h30)

US Biskra - JSM Skikda (15h00)

USM Alger - ES Sétif (16h00)

Reportés

USM Bel Abbès - MC Alger

AS Aïn M’lila - CR Belouizdad

Le calendrier du mois de décembre

2e journée : 4 et 5 décembre

3e journée : 11 et 12 décembre

4e journée : 18 décembre

5e journée : 22 décembre

6e journée : 26 décembre.