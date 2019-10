Depuis quelques jours, deux sujets font les gros titres en Espagne : les incidents à Barcelone (dans le cadre du procès des indépendantistes catalans) et leurs conséquences pour la tenue du clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid qui était censé se disputer le 26 octobre prochain au Camp Nou. Face à la situation tendue dans les rues barcelonaises, les instances dirigeantes du football espagnol ont clairement fait savoir qu’elles étaient pour la délocalisation ou la reprogrammation de la rencontre. En clair, soit le match était inversé et donc délocalisé au Santiago Bernabéu, soit une nouvelle date était décidée. Rivaux sur le terrain, Merengues et Blaugrana ont toutefois été très rapidement sur la même longueur d’onde, à savoir qu’aucun des deux ne souhaitaient jouer l’aller dans l’enceinte madrilène. Quant à la solution consistant à trouver une nouvelle date, la Fédération espagnole (RFEF) a proposé le mercredi 18 décembre. Une solution qui n’a pas plu au président de LaLiga, Javier Tebas. « Ce sont des choses qui filtrent. On dit que c’est la fédération qui dit ça, mais je ne crois pas que la fédération propose des dates. Celui qui devra décider sera le comité de compétition. On parle de la date du 18 décembre alors qu’il y a des matche de Coupe du Roi prévus à cette date.

Ce jour n’est pas possible ». Impacté par une décision de justice, le clasico va-t-il également se retrouver au coeur des dissensions habituelles entre le président de la fédération, Luis Rubiales, et son homologue à LaLiga, Javier Tebas ? Contre la date du 18 décembre, Tebas penchait davantage pour l’inversion du lieu de la rencontre. Ou alors, pour une reprogrammation le samedi 7 décembre, quitte à reprogrammer les matches Real Madrid-Espanyol et Barça-Majorque (prévus à cette date) le mercredi 4 décembre. Une deuxième solution qui n’était toutefois pas le choix favori de Tebas. Sollicité pour trancher, le Comité de Compétition de la fédération a toutefois repoussé cette nuit la proposition de La Liga. Selon AS, cet organisme a fait savoir que le clasico ne se jouerait pas le 26 octobre et compte donc bien programmer ce choc à une date ultérieure. Un nouvel affront pour Tebas. Et sans surprise, personne ne parvient à se mettre d’accord pour trouver une date. Une chose est sûre : toutes les parties ont jusqu’à lundi pour se décider. Sinon, le Comité de Compétition fixera lui seul le calendrier. Et d’après Sport, Javier Tebas risque d’être à nouveau déçu puisque la date du 18 décembre aurait les faveurs du Comité...