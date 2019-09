Engagée dans le dernier tour des éliminatoires de la CAN 2019 des U23, l’EN Algérienne a pu ramener d’Accra un nul (1-1) étant renforcée par Farid El Melaili (SCO Angers) et Hichem Boudaoui récemment transféré à Nice.

Les U23 font aussi rêver des joueurs binationaux qui espèrent être appelés dans le futur par Ludovic Batelli. Parmi eux Himad Abdelli, pensionnaire du Havre AC. Ayant un important vivier de joueurs binationaux en Europe, la FAF éprouve quelques difficultés à les convaincre de rejoindre les Espoirs, dont certains joueurs ayant déjà évolué sous les couleurs nationales en U20. Si la nature de ces difficultés est difficile à déterminer entre refus exprimé de la part des joueurs et manque de structure au sein de la FAF dans la détection des talents évoluant dans des clubs européens, certains joueurs ont pourtant exprimés leur envie de rejoindre la sélection dès les catégories jeunes. Parmi eux, le milieu de terrain offensif Himad Abdelli (Havre AC), qui a indiqué sa volonté de jouer pour les Espoirs, mais dont les contacts avec la FAF ne sont plus entretenus depuis juin dernier.

Dans l’attente d’une convocation, l’entourage du joueur âgé de 19 ans (4 matchs cette saison avec le groupe pro) a réfuté la rumeur d’un refus de participation à l’échéance qualificative pour la CAN de ce mois de septembre.

Par ailleurs, son entourage indique que le joueur est dans l’attente d’une convocation de la part de la FAF avec les espoirs, à laquelle il répondra favorablement.