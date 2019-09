La direction de l’USM Bel Abbès a été à nouveau saisie par la Chambre nationale de résolution des litiges (CNrl) pour la régularisation de la situation financière de deux de ses anciens joueurs qui ont eu gain de cause après avoir recouru à cette instance. Cette nouvelle affaire intervient après à peine deux semaines de la clôture du dossier d’autres anciens joueurs de cette équipe ayant recouru eux aussi à la CNLR. Cette dernière a ordonné la non-qualification d’une douzaine de nouvelles recrues des Vert et Rouge jusqu’à l’assainissement par ce club de sa situation financière envers les plaignants. Raison pour laquelle d’ailleurs, l’USMBA a évolué lors des deux premières journées du championnat sans ses nouvelles recrues. La direction de cette formation a dû s’acquitter de près de 70 millions de dinars pour obtenir les licences de ses nouveaux joueurs qui ont pris part à la précédente rencontre de l’équipe, battue par le NC Magra à Sétif, pour ce qui est de sa troisième défaite pour autant de matchs en championnat. Et pour ne pas connaître le même sort que celui du mercato estival lors de la prochaine période des transferts en décembre à venir, les responsables de la formation de la Mekerra sont dans l’obligation de régler les dettes des deux joueurs plaignants, au moment où leur club se débat toujours dans une grave crise financière. Mais au grand bonheur de la direction d’El-Khedra, cette dernière vient de bénéficier d’une appréciable subvention de l’APC de Sidi Bel Abbès, de l’ordre de 30 millions de dinars, ce qui constitue une bouffée d’oxygène. Sur le plan sportif, les protégés du nouvel entraîneur, Abdelkader Yaïche, se préparent à accueillir aujourd’hui le NA Hussein Dey dans le cadre de la 4e journée de la Ligue, un adversaire qui lui aussi est en difficulté sur le double plan financier et sportif.