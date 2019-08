Ces dernières semaines, Paul Pogba et son agent Mino Raiola ont clairement fait savoir dans les médias l’envie du milieu de terrain de quitter Manchester United à l’occasion de ce mercato d’été. Courtisé par le Real Madrid, l’international français était totalement séduit par la perspective d’évoluer sous les ordres de l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane. Mais visiblement, il va devoir oublier cette possibilité pour le moment. En effet, à l’occasion de la victoire du club anglais face au Milan AC (2-2, 5-4 t.a.b.) dans le cadre de l’International Champions Cup samedi, l’entraîneur des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer a réalisé une annonce forte concernant l’avenir du champion du monde. «Je n’ai aucun doute, Paul Pogba restera à Manchester United cet été», a assuré le technicien norvégien. Une information confirmée ce dimanche par la majorité des grands médias espagnols. Selon les journaux madrilènes Marca et AS, MU se montre totalement intransigeant à un départ de Pogba malgré les relances persistantes du Real. Pour oublier cet échec, les Merengue devraient ainsi se consoler avec l’arrivée désormais attendue du milieu de l’Ajax Amsterdam Donny van de Beek. Il s’agit en tout cas d’un choix fort de la part de Manchester United, qui pouvait espérer une belle vente avec le joueur de 26 ans et ainsi financer un recrutement ambitieux. Sans surprise, Solskjaer compte sur Pogba pour être l’un de ses cadres sur la saison à venir. Mais comment le Tricolore va-t-il réagir après ce transfert avorté au Real ? Sera-t-il capable d’oublier cet événement pour repartir de l’avant avec son équipe ? Déjà très scruté en Angleterre pour son comportement, Pogba, lié à MU jusqu’en juin 2021, sera encore plus observé à la loupe...