Annoncé depuis plusieurs jours, l’AS Roma vient bel et bien d’être racheté, comme l’a indiqué hier le club via son compte Twitter. En effet, c’est le groupe Friedkin qui récupère la formation italienne qui appartenait jusque-là à James Palotta. Dan Friedkin a racheté, hier, 86,6% des parts du club et est « très heureux de rejoindre la famille de l’AS Roma. » « Nous serons très présents à Rome, une ville qui occupe une place spéciale dans nos cœurs. Nous reconnaissons que nous avons une équipe qui est une partie vitale de l’âme de Rome, et c’est une responsabilité que nous trouvons humble et que nous prendrons toujours très au sérieux.» Le nouveau président du club est Guido Fienga, qui était déjà membre du comité directeur au club.