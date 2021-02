La direction du MC Oran va formuler une demande dans les prochaines heures pour bénéficier d’une dérogation afin de recruter « en urgence » un gardien de but en remplacement d’Houssam Limane, out pour la suite de la saison à cause d’une blessure. Un dossier médical du portier oranais, qui a subi dernièrement une opération chirurgicale suite à une méchante blessure contractée lors du match perdu à Sétif (1-4), sera transféré à la commission médicale de la FAF. Le staff technique du Mouloudia a jugé nécessaire d’engager « dans les meilleurs délais » un nouveau portier pour seconder l’actuel gardien titulaire et capitaine de l’équipe, Oussama Litim, précise-t-on de même source.