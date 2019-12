Lundi soir, les médias britanniques annonçaient que Carlo Ancelotti était tout proche de signer à Everton. Le technicien italien était même à Liverpool en train de régler les derniers détails de son arrivée laissaient-ils entendre. Mais le club anglais a démenti ces informations et assure être toujours à la recherche d’un nouveau manager. Via un communiqué publié sur son site Internet, le club d’Everton confirme être toujours en quête d’un nouvel entraîneur pour son équipe première : «Depuis le départ de Marco Silva, il y a 11 jours, le conseil d’administration d’Everton a travaillé pour recruter un nouveau manager permanent et a tenu des réunions avec un certain nombre de candidats, ont informé les Toffees. Nous pouvons confirmer que jusqu’à présent, aucune offre de contrat n’a été faite et aucun candidat n’a choisi de se retirer du processus», a-t-il été précisé.