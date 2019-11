La déclaration (très) maladroite du président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, l’a remis sous le feu des projecteurs français, pas vraiment pour les bonnes raisons. À nouveau embarqué dans le débat concernant son absence en équipe de France, Karim Benzema (31 ans) n’avait pas résisté à l’envie de répondre au dirigeant tricolore, provoquant ainsi un nouveau buzz médiatique. Mais si ce dossier si sensible a été relancé, c’est aussi parce que la presse madrilène avait récemment réclamé le retour en bleu du buteur. Une demande faite après avoir fait le constat qui s’impose depuis le début de la saison espagnole : Benzema est l’un des leaders incontestés du Real Madrid. À bientôt 32 ans (il les fêtera le 19 décembre prochain), le natif de Bron vit sa deuxième année post Cristiano Ronaldo. Et si la Casa Blanca a perdu gros avec le départ du crack portugais à la Juventus, elle a pu se consoler avec la prise de pouvoir d’un attaquant ayant célébré ses dix ans passés au club l’été dernier. Sans CR7, Benzema a certes perdu un partenaire avec lequel il avait noué une relation technique XXL, mais il retrouve des statistiques de buteur. Souvent raillé à cause d’un profil jugé pas assez tranchant pour un joueur évoluant au Real, Benzema met tout le monde d’accord depuis l’an dernier. En 2018-2019, l’ancien Gone a marqué 21 buts en cham-pionnat, soit son deuxième meilleur total, comme en 2011/2012, sur une saison depuis qu’il porte la tunique merengue (sa meilleure marque est 24 en 2015-2016). Cette année, avec 9 réalisations inscrites en 11 rencontres de Liga, Benzema est tout simplement le meilleur buteur (provisoire) de la ligue espagnole. Des perfor-mances saluées par les médias locaux, et bientôt par la direction madrilène. Marca nous annonce en effet que la Casa Blanca souhaite prolonger le bail de son numéro 9. Lié au Real Madrid jusqu’en 2021, Benzema avait prolongé pour la dernière fois en 2017. Conscients de la qualité de leur joueur, les Merengue ne veulent pas le laisser se retrouver dans une situation contractuelle favorisant l’approche de courtisans l’été prochain. L’objectif est donc de le blinder jusqu’en 2023 avec, bien entendu, une revalorisation salariale (actuellement Benzema touche environ 10 millions d’euros/an). Une preuve de plus que Madrid tient à lui. Une mauvaise nouvelle pour l’OL et Juninho, désireux de le rapatrier dans un avenir proche...