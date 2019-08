Si aucun accord n’a été conclu, comme l’annonçait Leonardo jeudi sur les ondes de RMC Sport, les Blaugranas considèrent que l’Auriverde a le pouvoir de tout débloquer. Les Catalans ont donc, d’après Sport, demandé un dernier effort à l’attaquant parisien : prendre position publiquement. « S’il dit qu’il veut venir au Barça, on boucle l’affaire en 48 heures », explique une source du club espagnol au quotidien sportif local, plutôt optimiste sur l’issue de ce dossier.

Oui mais voilà, rien n’indique que le Paulista accédera à cette requête barcelonaise. Et pourtant, toujours selon Sport, si cela ne tenait qu’à lui, il aurait sans doute déjà pris la parole. Ney hésite d’ailleurs fortement à parler, après les invitations notamment de Gerard Piqué lors d’une récente conférence de presse. Seulement, la publication ibérique explique que son entourage l’appelle à la patience et au calme, considérant que sa prise de position auprès du PSG, ses déclarations sur la remontada et sa décision de baisser substantiellement son salaire annuel (15 millions d’euros de moins qu’au PSG), sont autant de signes forts et de preuves suffisantes. Sport indique que les proches de l’ancien pensionnaire de Santos pensent que le Barça ne parviendra pas à se mettre d’accord avec le PSG pour un transfert. Ils ne souhaitent donc se fermer aucune porte car le natif de Mogi das Cruzes, qui souhaite vraiment quitter le Parc des Princes cet été, intéresse en parallèle le Real Madrid, prêt à dégainer. Neymar comprend cette stratégie et résiste pour l’heure à l’envie de prendre clairement la parole et afficher son envie. Jusqu’à quand gardera-t-il le silence ?