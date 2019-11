Reinier a 17 ans et évolue à Flamengo. Le jeune Brésilien intéresse l’Atlético Madrid, qui a envoyé récemment des émissaires au Brésil pour discuter avec le milieu offensif. Ces derniers auraient trouvé un terrain d’entente avec Reinier. Reste à le faire avec son club, Flamengo. Le Brésilien de 17 ans a une clause libératoire de 62 millions d’euros dans son contrat, mais l’Atlético Madrid n’entend pas mettre plus de 50 millions sur la table. Reinier a dispute 8 matchs de championnat cette saison, marquant 3 buts et offrant 2 passes décisives.