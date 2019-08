Toujours aussi insistant dans le dossier menant à Paul Pogba, le Real Madrid sait qu’il sera difficile de trouver un accord avant la fin du mercato anglais. Si les Merengues n’ont pas encore l’éponge, ils disposent d’un plan de secours tout aussi alléchant. D’après les informations de AS, la Casa Blanca continue d’avoir des contacts étroits avec le milieu danois Christian Eriksen. Voulant renforcer son entrejeu et intéressée de longue date par le joueur de Tottenham, l’équipe de Zinedine Zidane pourrait rapidement bouger en cas d’échec du dossier Paul Pogba. Estimé à 60 millions d’euros, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam pourrait arriver avec le milieu néerlandais Donny van de Beek dont le prix serait équivalent. Un double coup très intéressant. D’autant plus que les deux joueurs coûteraient moins cher que le seul Paul Pogba. Reste à savoir désormais quelle décision favorisera le Real Madrid.