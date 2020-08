La qualification en Europe League pourra-t-elle contraindre le Milan AC à vendre Ismaël Bennacer ? C’est la question qui taraude les esprits depuis la révélation de la Gazetta dello Sport. Pour sa première saison au Milan AC, Bennacer a crevé l’écran. L’international algérien a été exceptionnel et a étalé toute sa classe au milieu de terrain des Rossoneri. Ce qui suscite les intérêts de plusieurs clubs dont Manchester City et le PSG. Entre-temps réticent, le club Lombard pourrait libérer sa pépite cet été. Puisqu’il serait contraint de vendre pour recruter de nouveaux joueurs. À en croire les informations de la Gazetta dello Sport, le Milan AC serait ouvert au départ du meilleur joueur de la CAN 2019. Mais ceci en cas d’offres intéressantes venant de ses prétendants.