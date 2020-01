Décidément, l’axe Paris - Madrid fait beaucoup parler ces temps-ci. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les attaquants du Paris Saint-Germain font saliver les deux clubs de la capitale espagnole : le Real Madrid et l’Atletico. Mais si les Colchoneros exercent un pressing intense pour arracher Edinson Cavani aux Rouge et Bleu dès le mois de janvier, la Casa Blanca ne compte pas se montrer aussi agressive dans le dossier Kylian Mbappé. Courtisan de longue date du champion du monde 2018, le Real Madrid maintient d’excellentes relations avec le PSG. Et ça, Florentino Pérez ne veut pas que ça change, même si cela concerne un dossier aussi énorme que celui de l’attaquant tricolore. Mais une chose est sûre : le dirigeant merengue est attentif aux sorties médiatiques du natif de Bondy. Sans surprise, les récentes interviews accordées par Mbappé à la BBC et à la Gazzetta dello Sport ne sont donc pas passées inaperçues de l’autre côté des Pyrénées. « Je sais que ce n’est pas le moment. Nous sommes en janvier, c’est le money time de la saison. Imaginez que je réponde à votre question et que je dise quelque chose. Tout le monde en parlerait et ce n’est pas bon pour le PSG. Je suis au PSG actuellement et je suis à 100 % avec le club. Je veux aider le club à grandir cette saison, à gagner beaucoup de titres, donc pour moi ce n’est pas bon de parler de mon avenir.» Et pour la presse madrilène, tout ce battage médiatique équivaut à des signaux positifs envoyés par le Parisien à la Casa Blanca. Des interprétations que chacun sera libre de juger, mais toujours est-il que AS précise que le Real Madrid ne compte pas brusquer les choses. « On dirait la même feuille de route qu’a suivie Hazard avant de finir ici (à Madrid) », dit-on au sein du club. Et selon le quotidien, les Merengues sont prêts à patienter jusqu’en 2021, si le joueur ne force pas son départ et donc qu’un transfert ne peut se conclure l’été prochain. Car la donne est claire : les observateurs espagnols sont convaincus que Mbappé ne prolongera pas son contrat au PSG (il s’achève en juin 2022). Attendre un an de plus pour un élément encore très jeune (21 ans) ne poserait donc aucun problème à Florentino Pérez qui se retrouverait alors en position de force.

Arsenal

Ceballos ne retournerapas au Real

Déçu de sa situation, Dani Ceballos ne souhaite pas poursuivre son prêt avec Arsenal. Le milieu de terrain espagnol veut retourner au Real Madrid et trouver un nouveau point de chute. La position du footballeur de 23 ans n’est pas pour plaire au club londonien. Si l’on en croit le journal AS, les Gunners veulent garder l’ancien joueur du Betis Séville pour la seconde partie de saison et n’ont pas l’intention de s’en séparer dans cette dernière ligne du mercato hivernal. Dani Ceballos n’a plus foulé les pelouses depuis le 6 novembre dernier face au Vitoria Guimaraes (1-1), en Ligue Europa, et ne semble pas entrer dans les plans de Mikel Arteta.

Inter Milan

Accord trouvé pour Eriksen ?

Les dirigeants de l’Inter Milan auraient enfin obtenu gain de cause pour Christian Eriksen, le milieu de terrain de Tottenham. D’après les informations de Sky Italia, les deux formations se seraient entendues pour un transfert de l’international danois, de l’ordre de 20 millions d’euros bonus compris. Le footballeur de 27 ans devrait signer un contrat jusqu’en 2024 et toucher un salaire annuel de 10 millions d’euros avec le club lombard. En dépit d’un intérêt du FC Barcelone, Christian Eriksen devrait poursuivre sa carrière avec les Nerazzurri, qui ont déjà officialisé les venues d’Ashley Young et Victor Moses.

Ajax

Ziyech très serein pour son avenir

Maître à jouer de l’Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech (26 ans) n’a toujours pas quitté le club néerlandais malgré ses performances de haute volée. Pas de quoi inquiéter le milieu offensif marocain, serein concernant son avenir. « Ce que je pense d’un transfert dans un nouveau club ? Rien du tout. Le monde extérieur est un peu occupé à penser dans quel club je dois aller. Je ne le suis pas du tout. (...) Ce qui va se passer l’été prochain, je verrai de nouveau. Je vis vraiment l’instant présent. Je passe un excellent moment avec Ajax, et j’aime aussi vivre à Amsterdam. Et l’été prochain, je verrai. Sinon, non. C’est la vie. C’est ma façon de vivre », a indiqué le Lion de l’Atlas dans des propos repris par la presse batave. Touché au mollet, Ziyech va manquer plusieurs semaines de compétition et un départ cet hiver semble improbable.

FC Barcelone

L’improbable rumeur Giroud

Confronté à l’absence de Luis Suarez jusqu’en avril, le FC Barcelone pourrait recruter un avant-centre cet hiver. Les noms de Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) et Timo Werner (RB Leipzig) sont évoqués, mais le dossier Rodrigo Moreno (FC Valence) tiendrait la corde. Ce vendredi, le quotidien catalan Sport avance toutefois une autre piste menant à... Olivier Giroud (33 ans, 5 apparitions en Premier League cette saison). L’attaquant français, qui est sur la Une du journal, est évoqué comme une alternative en cas d’échec pour le Valencian. Autant le dire tout de suite, les chances de voir Giroud au Barça sont quasi nulles... En manque de temps de jeu, le champion du monde veut quitter Chelsea pour l’Inter Milan. Problème, les deux clubs ne parviennent pas à s’entendre pour le moment. Le média catalan y voit sans doute une opportunité pour le Barça de recruter un numéro 9 disponible, mais le profil du Tricolore ne correspond pas du tout au jeu barcelonais.

Liverpool

Klopp croise les doigts pour Mané

Malgré sa victoire (2-1) jeudi soir sur le terrain de Wolverhampton, Liverpool fait la grimace. Pour cause, les Reds ont perdu Sadio Mané, sorti à la demi-heure en se tenant les ischio-jambiers. La nature de la blessure devait être connue hier, mais l’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, se veut être optimiste. « C’est vraiment dommage que Sadio ait dû sortir. J’espère que ce n’est rien de grave, juste un coup. Nous verrons demain », a-t-il rapporté, hier, après la rencontre. C’est tout un club qui tremble en attendant de connaître la durée d’indisponibilité de l’international sénégalais. Si Liverpool est en tête de Premier League avec 16 points d’avance sur Manchester City, le club de la Mersey doit se préparer

à un 8e de finale de Ligue des Champions face à l’AtlEtico de Madrid, dont le match aller se jouera le 18 février.

O Lyon

Le Bayern prêt à chiper Soumaré

Les performances de Yaya Soumaré (19 ans) notamment en Youth League, ne sont pas passées inaperçues. La pépite de l’Olympique Lyonnais attend toujours de parapher son premier contrat professionnel avec son club formateur. En effet, l’intéressé voit son contrat stagiaire expirer en juin prochain. L’OL va devoir s’activer pour sécuriser l’avenir de son jeune attaquant. Selon les informations de L’Equipe, le Bayern Munich aurait déjà entamé des discussions pour enrôler le joueur à l’issue de la saison. La formation bavaroise s’appuierait sur un projet à long terme pour séduire Soumaré, avec notamment la possibilité d’intégrer l’équipe réserve ou un club partenaire pour sa première saison. Mais le Bayern n’est pas le seul sur ce dossier puisque le RB Leipzig et Salzbourg se seraient également manifestés.