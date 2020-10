Les rencontres entre deux matchs de Ligue des Champions ne sont simples pour personne. Même pour l'un des meilleurs entraîneurs de la planète. Samedi dernier, Pep Guardiola et son Manchester City, qui va affronter l'Olympique de Marseille ce soir, n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre West Ham (1-1) après avoir longtemps été mené au score, tout en ayant

une possession de balle stérile. Mais le sujet n'est pas là. À la fin de la saison, Pep Guardiola sera en fin de contrat. Pour le moment, l'ancien coach du Bayern Munich et du FC Barcelone n'a pas pris de décision quant à une éventuelle prolongation de contrat. De leur côté, les Citizens, eux, aimeraient bien garder le coach le plus titré de leur histoire au-delà des huit prochains mois. Mais cela ne dépend que de l'Espagnol. Selon les informations du Daily Mail, il ne devrait pas tarder à la prendre. En effet, cette saison, les résultats sont moins bons (c'est leur pire début de saison depuis 2014) et surtout les stars de l'équipe commencent à se demander qui sera assis sur le banc, la saison prochaine. C'est pour cette raison que les Skyblues commencent déjà à cogiter sur le futur nom qui viendra prendre la tête des pensionnaires de l'Etihad Stadium. Toujours d'après le tabloïd, deux noms sont en tête des dirigeants britanniques. Le premier est bien connu outre-Manche puisqu'il s'agit de Mauricio Pochettino, libre depuis son départ de Tottenham et accessoirement envoyé dans toutes les grosses équipes d'Europe (Manchester United, Real Madrid etc.). Mais ce n'est pas le seul. L'actuel coach du RB Leipzig, Julian Nagelsmann (33 ans) semble faire rêver les patrons de City. Il ne faudra juste pas que Pep Guardiola prenne trop de temps à décider de quoi sera fait son avenir...