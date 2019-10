La direction du MC Oran a affirmé, hier, être en possession de tous les documents prouvant qu’elle a honoré tous ses engagements envers son ex-entraîneur français, Jean-Michel Cavalli. Cette réaction fait suite à la plainte déposée par le technicien en question au niveau de la CNRL pour réclamer deux salaires impayés, selon ses dires. Mais la nouvelle direction du MCO, que dirige Si Tahar Cherif El Ouezzani, vient de recevoir de la part de l’ex-président du club, Baba, tous les documents attestant que le technicien français avait bel et bien été payé au dernier centime avant la résiliation de son contrat avec les Hamraoua, selon le manager général de la formation phare de la capitale de l’Ouest, Zoubir Ouasti. La CNLR devra trancher prochainement sur la plainte de Cavalli, sachant au passage que le MCO a failli ne pas bénéficier des services de ses nouvelles recrues cette saison à cause de plaintes semblables déposées par d’anciens joueurs et entraîneurs et qui ont été finalement rétablis dans leurs droits.