L’USM Bel Abbès lancera prochainement sa nouvelle académie de football au niveau du centre régional de la discipline de la ville, a-t-on appris hier, de la direction du club. Cette académie entre dans le cadre de la politique du club visant à redonner à la formation ses lettres de noblesse, a déclaré à l’APS, le directeur général de l’USMBA, Kaddour Benayada.

Par ailleurs, ce même responsable a affirmé que depuis l’ouverture du capital social de la société par actions (SSPA) de ce club, aucun postulant au rachat des actions de cette SSPA ne s’est manifesté d’une manière officielle. Cette précision fait suite aux informations annonçant le rachat imminent par l’ex-président du MC Oran, Ahmed Belhadj, dit « Baba », de la majorité des actions de la SSPA/USMBA surtout après l’annonce par l’actuel actionnaire majoritaire de ladite société, Abdelghani Hennani, de son désir de vendre ses actions et se retirer de la présidence de la formation phare de la « Mékerra ». « Certes, Baba a pris part à une réunion avec des actionnaires de la SSPA du club, mais sans pour autant effectuer une quelconque démarche officielle auprès du notaire pour racheter des actions de notre société », a précisé le DG d’El Khedra qui s’est dit, au passage, impatient de voir les récentes promesses du ministre de la Jeunesse et des Sports, portant sur l’affectation des clubs de l’élite à des entreprises publiques, se concrétiser sur le terrain. « Nous avons toujours milité pour cette option surtout que d’autres clubs de la Ligue 1 bénéficient du soutien d’entreprises publiques. La nouvelle stratégie du gouvernement concernant le football professionnel comme révélé par le ministre de la Jeunesse et des Sports constituera sans doute le salut du sport roi du pays en proie à d’énormes problèmes notamment sur le plan financier », a encore dit le même responsable. L’USMBA a signé mardi passé sa première victoire de la saison en allant s’imposer sur le terrain de l’US Biskra pour le compte de la 5e journée du championnat, rappelle-t-on. Cette victoire a coïncidé également avec la deuxième sortie du nouvel entraîneur de l’équipe, Abdelkader Yaïche, qui a écopé pour la circonstance d’une suspension d’un match de la part de la commission de discipline de la Ligue du football professionnel, rappelle-t-on.