L’US Biskra, pensionnaire de Ligue 1, a signé, dimanche dernier, la convention tripartite avec le cabinet d’expertise en management Nord Service et la direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF). Abdellah Benaissa, président du conseil d’administration de la SSPA/USB a paraphé le document le liant au cabinet en question, portant sur la mise à niveau du management du club. L’USB, à travers cette signature, affiche son engagement à la mise à niveau de son management et l’amélioration de son système de gestion. Cette signature s’inscrit dans le cadre de l’opération d’accompagnement des clubs professionnels, la DCGF de la FAF.