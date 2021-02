Transféré en juillet 2019 au Real Madrid en provenance de l'Eintracht Francfort, Luka Jovic est revenu durant ce mercato d'hiver au sein du club allemand. Un choix payant pour l'international serbe qui a déjà inscrit 3 buts en 4 rencontres de Bundesliga et qui aurait convaincu la formation allemande de le conserver. En effet, dans des propos rapportés par AS, le directeur sportif de Francfort, Fredi Bobic, a confirmé qu'il souhaiterait conserver Jovic. «Le rêve est toujours permis. On garde de bonnes relations avec le Real Madrid et on est parvenu à un accord favorable pour les deux parties. Pour le moment, personne ne peut dire ce qu'il va exactement se passer cet été. C'est terriblement difficile de prévoir des plans à l'heure actuelle.»