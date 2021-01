L'assemblée générale des actionnaires de la société sportive par actions (SSPA) du WA Tlemcen, qui devait avoir lieu, samedi dernier, pour élire un nouveau conseil d'administration et son président, a été reportée pour la deuxième fois en raison de l'absence de la quasi-totalité de ses membres, a indiqué le président du club sportif amateur (CSA), actionnaire en majorité dans la société.

Nacereddine Souleyman a déclaré, hier à l'APS, que ce rendez-vous est vital pour l'avenir de la SSPA du club de Ligue 1 de football, «vu la situation délicate qu'il traverse sur tous les plans». «Nous visons la restructuration de la SSPA du club, à travers la désignation d'un nouveau conseil d'administration capable de faire face aux défis qui attendent le WAT après son retour parmi l'élite qu'il avait quittée il y a de cela sept années», a encore expliqué le même responsable qui a présidé la SSPA la saison passée. «Personnellement, j'ai tout préparé pour que notre club soit sur de bons rails. La preuve, nous sommes parmi les rares formations à avoir réussi à se faire délivrer la licence professionnelle. Il appartient à présent aux actionnaires d'assumer leurs responsabilités», a-t-il ajouté. La SSPA du club de l'extrême ouest du pays est toujours sans président après la démission de Réda Abid, quelques jours après sa désignation au conseil d'administration en septembre dernier, rappelle-t-on. Par ailleurs, et concernant l'avenir de l'entraîneur Aziz Abbès, très critiqué dans l'entourage du club depuis le début de saison à cause du mauvais départ de l'équipe en championnat, le boss du CSA/WAT a refusé de se prononcer, jetant la balle dans le camp du futur conseil d'administration pour «statuer sur le sort du coach». Après six journées de championnat, le WAT court toujours après sa première victoire. Les protégés d'Aziz Abbès ont récolté seulement quatre points sur 18 possibles, ne parvenant à inscrire qu'un seul but.