Depuis quelques années, Marseille se rapproche beaucoup plus de ses supporters à travers le monde et de surcroit sur le continent africain. Restant dans cette dynamique, le club va lancer dans exactement une semaine un projet dénommé #OMAfrica. Un événement qui consiste à honorer les internationaux africains qui ont mouillé le maillot pour l’équipe. Au rang de ces joueurs y figure Belmadi. Alors, le sélectionneur des Fennecs donnera le coup d’envoi fictif du match de Ligue 1 entre Marseille et Bordeaux le 8 décembre prochain. Il sera suivi par le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, dans le but de saluer le sacre continental acquis au mois de juillet dernier au Caire. Pour rappel, Djamel Belmadi a joué à L’OM entre 2000 et 2003.