Le stade de Douéra, dont les travaux sont toujours en cours, est très convoité. Plusieurs clubs veulent être domiciliés dans cette enceinte, dont le dernier n'est autre que l'USM Alger. C'est le premier responsable de celui-ci, Achour Djelloul, qui a fait cette annonce, jeudi dernier, dans une vidéo postée sur la page officielle du club sur Facebook. À vrai dire, le club phare de Soustara cherche à exploiter ce stade, conformément à son standing et à ses ambitions, ainsi que la mise en place d'un pôle commercial dédié aux produits dérivés du club. Djelloul, également P-DG du groupe Serport, actionnaire majoritaire de la SSPA du club, s'exprimait à l'issue d'une réunion du conseil d'administration de cette dernière, à laquelle a pris part, pour la première fois, le nouveau directeur sportif, Antar Yahia. Pour sa part, le directeur général de la SSPA/USMA, Abdelghani Haddi, a fait savoir, au terme de ladite réunion, que les travaux de restauration du stade Omar-Hamadi de Bologhine débuteront à partir de la semaine prochaine. Le responsable en question reconnaît qu'un grand retard a été enregistré avant le lancement de ces travaux, initialement prévus pour le début du mois de juillet, «mais tout est rentré dans l'ordre». «Nous allons pouvoir entamer la restauration de cette enceinte mythique à partir de la semaine prochaine, surtout que nous avons renouvelé le contrat avec l'APC de Bologhine», a-t-il précisé sur le canal officiel de communication du club, sur Facebook. Par ailleurs, et s'agissant du recrutement, l'opération se poursuit et du nouveau sera annoncé au cours de cette semaine. Antar Yahia cherche à concrétiser l'arrivée du défenseur du MC Oran, Boualem Masmoudi, ainsi que l'attaquant du CS Constantine, Ismaïl Belkacemi.

Pour ce qui est des départs, Antar Yahia a dévoilé une liste de 8 joueurs libérés, en attendant de discuter avec Hicham Belkaroui, soulignant qu'il ne s'agissait nullement d'un «renvoi». Il s'agit de Ardji, Yaiche, Mansouri, Redjimi, Tibourtine, Chérifi, Kheiraoui, et Oukkal. Le DS des Rouge et Noir, en évoquant le cas de Tahar Benkhelifa, dont l'USMA souhaite prolonger le prêt pour une deuxième saison de suite, en provenance du Paradou AC, a révélé avoir essuyé un refus de la part du Paradou AC. Il révèle avoir atteint même le maximum de ce que l'USMA peut proposer