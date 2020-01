Le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin négocient un échange entre Layvin Kurzawa et Mattia De Sciglio depuis plusieurs jours. Le dossier a bien avancé, mais tout n'est pas encore réglé. D'après le quotidien Le Parisien, la Juve réclame finalement un peu plus d'argent. La Vieille Dame évalue son latéral gauche à un prix supérieur à celui du Français. Le club italien s'appuie notamment sur le contrat de son joueur qui court jusqu'en 2022, alors que le bail de Kurzawa à Paris se termine dans six mois. Reste à savoir si le PSG est disposé à rajouter un peu d'argent. En attendant, Kurzawa s'est mis d'accord avec les Bianconeri pour signer un contrat de quatre ans et demi. De son côté, De Sciglio se voit offrir un salaire de 4 millions d'euros par an dans la capitale, indique le journal régional.