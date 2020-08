Le président du NC Magra (Ligue 1), Azzedine Bennacer, a tiré la sonnette d'alarme, estimant que son club ne pourra plus fonctionner avec un budget «dérisoire» estimé entre 6 et 7 milliards de centimes par an. «Nous sommes considérés comme le plus faible budget de la Ligue 1. On ne pourra plus fonctionner avec 6 ou 7 milliards de centimes, c'est indigne pour une équipe qui évolue au palier supérieur. Nous réclamons une société nationale ou un sponsor pour pouvoir gérer le club d'une manière confortable», a affirmé à l'APS le président du NCM. Lanterne rouge et relégable avant la suspension de la compétition, le NC Magra a été finalement maintenu parmi l'élite, après l'adoption par les membres de l'assemblée générale de la FAF du choix qui prévoyait de désigner les lauréats et les promus, tout en annulant la relégation. «Nous ne demandons pas la lune, mais juste un budget de 20 à 25 milliards, ça nous suffira largement, d'autant plus que notre masse salariale n'est pas énorme et nos dépenses sont rationnelles. J'appelle les autorités à traiter les clubs sur le même pied d'égalité, ça y va de la relance du professionnalisme», a-t-il ajouté. Par ailleurs, Azzedine Bennacer a indiqué qu'aucune décision n'a encore été prise concernant l'identité du futur entraîneur qui sera appelé à succéder à Hadj Merine. Ce dernier avait lui-même remplacé en janvier dernier El-Hadi Khezzar. «Pour le moment, nous n'avons conclu avec aucun technicien. Tout ce qui a été rapporté çà et là est faux. Nous devons d'abord organiser l'assemblée générale du Club sportif amateur (CSA) pour voir plus clair», a-t-il conclu.