Non convoqué une nouvelle fois par l’entraîneur de Naples, Gattuso, face à l’Inter Milan (défaite 1-3), Faouzi Ghoulam est éloigné des terrains depuis maintenant trois mois, malgré un état de forme qui devrait lui permettre de postuler à une place dans le groupe. Selon le média Italien Tuttosport, les dirigeants de Naples comptent se séparer de l’international algérien le plus rapidement possible et le directeur sportif Giuntoli lorgne en Ligue 1 espérant trouver preneur pour l’ancien Stéphanois. Naples veut renforcer son côté gauche en défense en se séparant d’un gros salaire. Faouzi Ghoulam se trouve dans le viseur de Marseille et Monaco en France ainsi que Watford en Angleterre.