Selon The Sun, la Juventus Turin aurait fait d’Isco sa priorité pour la saison prochaine. Le club piémontais serait d’ores et déjà prêt à verser près de 75 millions d’euros pour arracher le milieu de terrain espagnol au Real Madrid. Isco,27 ans, évolue au Real depuis 2013. Malgré un intérêt de Pep Guardiola et de Manchester City et un statut de remplaçant de luxe, le joueur de la Roja est finalement resté à la Maison Blanche cet été.