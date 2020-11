L'USM Bel Abbès ambitionne de jouer «les premiers rôles» lors de la prochaine édition du championnat de Ligue 1 de football, a indiqué samedi dernier, le directeur général de ce club de l'Ouest du pays. Dans une déclaration vidéo sur la page Facebook de cette formation, Abbès Morsli a estimé que son équipe devrait revoir à la hausse ses ambitions après avoir réalisé un bon recrutement au cours du mercato, clôturé mardi dernier. «Nous n'avons pas le droit de décevoir nos fans la saison prochaine, surtout après avoir réalisé un recrutement de choix, que tout le monde dans l'entourage du club a jugé meilleur que celui des dernières saisons», s'est réjoui le directeur général de l'USMBA. En tout et pour tout, la direction de la formation de la Mekerra a engagé 14 joueurs: Itim, Khadir, Belmokhtar, Kheiraoui, Smahi, Haroun, Belgherbi, Maâchou, Ounas, El Ouertani, Tiboutine, Saïlaâ, Mouaki et Kedacha. L'équipe a vu également l'arrivée d'un nouvel entraîneur, en la personne de Lyamine Bougherara, qui a drivé la saison passée la JS Saoura et l'AS Aïn M'lila, toutes les deux pensionnaires de l'élite algérienne. «Si nous avons réussi notre recrutement, c'est grâce à l'entraîneur Bougherara et au manager général, Bengorine. Ils ont décelé les lacunes qui subsistaient au sein de l'effectif de la saison passée et fait en sorte de recruter des joueurs capables de pallier ces insuffisances», a expliqué le même responsable. Ce dernier devra néanmoins s'acquitter d'importantes dettes de son club auprès d'anciens joueurs pour qualifier ses nouvelles recrues, l'USMBA étant toujours interdite de recrutement par la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL). Evoquant le volet financier, Abbès Morsli, dont le club vient de conclure un «précieux contrat» de sponsoring avec l'entreprise Naftal d'une durée de 3 ans et d'une valeur de 150 millions de dinars annuellement, souhaite bénéficier d'autres contrats du genre. «Cela passe par un parcours de premier ordre la saison prochaine. Si on parvient à réaliser de très bons résultats, on sera en mesure d'attirer les sponsors. L'USMBA a tout pour véhiculer l'image de marque de n'importe quel opérateur économique», a-t-il encore estimé. Les Vert et Rouge, qui ont terminé à la 8e place la précédente édition du championnat, interrompue à la 22e journée à cause du Covid-19, débutera le prochain exercice, dont le coup d'envoi est prévu pour le 28 novembre, par la réception du vice- champion sortant, le MC Alger.