Les problèmes rencontrés par le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens (COJM) Oran-2022, ainsi que le bilan des activités de cet organisme, ont été au menu de la réunion de travail qui a regroupé, dimanche dernier, à Oran, le comité en question et une délégation du Comité olympique et sportif algérien (COA) dirigé par son nouveau président, Abderrahmane Hamad. Le directeur général du COJM, Salim Iles, a indiqué, dans un communiqué de presse à l'issue de la réunion, que l'occasion lui a été offerte pour faire un tour d'horizon sur le bilan des actions entreprises par son organisme depuis qu'il préside ses destinées en juillet 2019. La rencontre a permis également d'évoquer les obstacles rencontrés par le COJM pour mener à bien sa mission dans la préparation du rendez-vous méditerranéen, a ajouté le communiqué. «Les membres de la délégation du COA et leurs homologues du COJM ont passé en revue l'état d'avancement des préparatifs des différentes commissions spécialisées. Les questions relatives aux infrastructures, à l'organisation sportive, à l'hébergement, l'accréditation et au volet communication ainsi que la promotion des Jeux, ont été entre autres évoquées par les deux parties», lit-on encore dans le même document. Enfin, le COJM s'est «réjoui» des marques de soutien affichées par le président du COA et les membres l'accompagnant, «qui ont exprimé leur ferme volonté et disponibilité à accompagner le COJM dans sa mission vitale au service de l'Algérie, à savoir l'organisation des XIXes Jeux méditerranéens Oran-2022». La prochaine édition des JM, que l'Algérie abritera pour la deuxième fois de son histoire après avoir accueilli celle de 1975 à Alger, est prévue du 25 juin au 5 juillet 2022.