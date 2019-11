Le Comité d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM) se penche sur le dossier de la formation des bénévoles, une année et demie avant la 19e édition du rendez-vous sportif qu’abritera Oran du 25 juin au 5 juillet 2021. Dans ce sens, le COJM a accueilli au niveau de son siège une vingtaine d’étudiants en langues étrangères pour justement impliquer davantage les universitaires dans l’organisation de la manifestation sportive méditerranéenne que l’Algérie abrite pour la deuxième fois de son histoire après avoir organisé à Alger l’édition de 1975.

Les invités du COJM, que dirige l’ancien champion algérien en natation, Salim Iles, par le biais de sa commission bénévolat-formation, a profité de l’occasion pour aborder le volet formation qui doit être dispensé pour préparer les jeunes devant participer à l’organisation des JM en tant que bénévoles, précise-t-on de même source.

Le COJM accorde d’ailleurs un intérêt particulier à la qualité de la formation de ces jeunes afin de relever le défi. C’est ce qui explique, en outre, la priorité accordée aux universitaires et lycéens pour intégrer le groupe de bénévoles devant assister les organisateurs locaux dans la réussite des JM, souligne-t-on encore. Au niveau du COJM, l’on se dit aussi convaincus que la réussite de la 19e édition des JM passe par une contribution massive et efficace des bénévoles.

Une conviction née, du reste, d’un constat relevé des précédentes expériences dans ce genre d’évènement, dont la toute dernière édition des JM qui s’est déroulée à Tarragone (Espagne) en 2018. En évoquant la 18e édition espagnole, il y a lieu de rappeler que des représentants du COJM étaient présents à Tarragone pour s’imprégner de l’expérience de cette ville dans l’organisation du rendez-vous méditerranéen. Un déplacement qualifié de « riche en enseignements » par l’ex-wali d’Oran, Mouloud Cherifi, qui avait présidé à l’époque la délégation oranaise, ajoutant que le rôle des bénévoles dans la réussite de cette étape « était des plus déterminants ».