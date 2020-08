C’est l’un des gros rendez-vous sportifs de la deuxième partie de 2020. Mike Tyson, légende vivante de la boxe, va remettre ses gants... à 54 ans ! Alors que certains le voyaient déjà affronter des grosses pointures de la catégorie poids-lourds comme Tyson Fury, l’Américain va plutôt en découdre avec Roy Jones Jr, 51 ans et lui aussi ancien Champion du monde. Ce combat a été programmé à Los Angeles pour le 12 septembre prochain... mais finalement il va falloir attendre quelques mois de plus ! Ces derniers jours, plusieurs médias américains ont annoncé que le combat entre Mike Tyson et Roy Jones Jr pourrait être reporté. Cela n’aurait d’ailleurs rien à voir avec la crise sanitaire qui fait rage aux États-Unis, mais plutôt d’un souci d’organisation de la promotion du combat. Via un communiqué envoyé à TMZ, Tyson a confirmé cette information, expliquant que son combat contre Roy Jones Jr sera reporté au 28 novembre prochain. « Cela donnera à plus de gens l’opportunité de voir le plus grand come-back de l’histoire de la boxe », a notamment expliqué Tyson, dans ce communiqué.