C'est parti! Un nouvel round des questions, plus ou moins affligeantes, poursuit les anciens patrons du club phare de l'Oranie, le MCO. Il s'agit de rendre compte de la situation financière. Après

15 jours qui ont suivi la mise en place de la nouvelle direction, le commissaire aux comptes du club, Zoheir Sedaïria, fait valoir la réglementation en prenant attache avec tous les ex-présidents du club qui se sont succédé à sa tête depuis l'avènement du professionnalisme, c'est-à-dire depuis 2010. Il leur a demandé de rendre, à titre individuel, des comptes en lui fournissant les bilans financiers du règne de chacun d'eux, et ce, aux fins de lancer les premières démarches visant la régularisation de la situation administrative vis-à-vis de la DCGF présidée par Réda Abdouche, en lui fournissant les 19 papiers exigés par celui-ci aux fins de permettre au club de bénéficier par la même de la licence lui donnant le droit de rester parmi les clubs de l'élite et lui éviter la relégation. Aussi, ces démarches portent dans leurs dimensions le balisage du terrain pour lancer les premiers jalons quant à l'avènement d'une entreprise nationale devant prendre le relais en rachetant les parts des actionnaires. Celle-ci est d'autant plus revendiquée par les supporters que ces derniers ne sont plus restés sur leurs marques, ces derniers jours. Malgré la mise en place d'un nouveau conseil d'administration, les Mehiaoui, Djebbari et Baba sont bel et bien acculés au pied du mur, ils sont appelés à faire valoir d'abord les intérêts du club en rendant compte de sa gestion qualifiée par plus d'un supporter et des connaisseurs des rouages de la maison des Hamraoua d'«opaque». Sinon, «comment interpréter le fait que ces présidents n'aient pas jugé utile d'assainir la situation administrative de la gestion financière ayant duré près d'une décennie?» se demande-t-on localement. Pis encore, ces ex-présidents et actuels actionnaires de la SSPA se sont, à chacune des occasions fâcheuses, contentés de faire des déclarations pour se blanchir et s'en laver les mains sans plus. Au jour d'aujourd'hui, ils se retrouvent devant le fait accompli n'ayant aucune autre alternative que d'abdiquer. soit ils sauvent le club, soit ils le laissent en rade se battant contre vents et marées. D'ailleurs, c'est le cas malgré l'élection d'un nouveau conseil d'administration présidé par Tayeb Mehiaoui. En attendant des résolutions palpables, ce dernier s'est lancé dans la prospection et le recrutement, tant de nouvelles figures que de joueurs connus, comme Hocine Benayada. Ayant chargé Salim Boumechra quant à prendre attache avec ce joueur, Mehiaoui est allé jusqu'à lui proposer l'offre lui ayant été suggérée par le champion d'Algérie de la saison écoulée, le CR Belouizdad. Par ailleurs, le président des Oranais semble accorder un intérêt à la fois attentif et exceptionnel au sortant de l'école de l'ASM Oran, Hamra, ce dernier évoluant dans le club algérois de l'USM d'Alger. Mais finalement. ce dernier a rempilé chez les Algérois. En plus des contacts tous azimuts, Mehiaoui a entrepris des contacts pour convaincre l'ex-joueur de l'ES Sétif, Kenniche, ce dernier a évolué l'année passée dans le club tunisien de Tataouine. Concernant le joueur Boualem Masmoudi, le MCO a refusé catégoriquement sa libération à moins d'une offre alléchante venant d'un club local ou étranger. Mehiaoui réussira-t-il ces challenges qui l'attendent alors que les caisses du club sont à sec? L'avenir le dira.