«Le complexe de tennis relevant de l'Office du parc omnisports de la wilaya d'Oran connaît un taux d'avancement appréciable des travaux estimés à 85%», indiquent les services de la direction locale de la jeunesse et des sports. Ces derniers expliquent que «le complexe sera livré avant la fin du premier semestre de l'année en cours», soulignant que «d'importants travaux de réhabilitation ont été menés dans le cadre des préparatifs pour les Jeux méditerranéens prévus pour l'année prochaine. D'importants travaux et des transformations considérables ont été engagés dans cette infrastructure portant le nom du défunt Habib-Khelil. L'opération de réhabilitation est ouverte sur plusieurs chantiers de cette infrastructure bâtie en 1934. Il s'agit essentiellement du court central qui a été doté de tribunes d'une capacité d'accueil de 500 places et le réaménagement des 11 cours composant le complexe. «Le maître d'ouvrage de ces chantiers, à savoir la DJS, a tenu aussi à réserver un accès, un espace et des sanitaires aux personnes aux besoins spécifiques. Quatre des 11 courts seront également dotés de grands tableaux d'affichage», a-t-on expliqué. Les travaux, engagés par l'entreprise chargée des travaux, sont supervisés par des spécialistes du tennis à Oran. Les services de la DJS indiquent que «l'entreprise a soigneusement refait les terrains en procédant aux étapes nécessaires pour arriver à des terrains stabilisés et perméables, selon les normes internationales», ajoutant que «les travaux ont été menés et se sont poursuivis sans relâche malgré la pandémie». Les mêmes services affirment qu'«un nouveau réseau d'éclairage et des luminaires, d'une puissance importante, sont déjà placés», annonçant au passage que «l'équipement, qui n'a pas été réhabilité depuis plusieurs décennies, sera également doté d'un grand parking, d'une salle réservée à la vidéosurveillance, une salle des conférences, un salon VIP, des vestiaires refaits à neuf et une aire pour les familles». Mais ce n'est pas tout. Les organisateurs ont pris le soin de ne rien laisser au hasard en mettant en place, en plus de l'aménagement, sous la tribune N°2 du court central, d'une salle dédiée au contrôle antidopage. Celle-ci sera utilisée lors des compétitions de tennis de la 19e édition du rendez-vous régional, les Jeux méditerranéens de 2022. La rénovation du complexe de tennis est située à Haï Es-Salaam, ex-Saint-Hubert. Sa rénovation vient à point nommé au grand bonheur des tennismans de toute la région ouest étant donné qu'ils ont été confrontés depuis plusieurs années à un manque sensible en matière d'outil de travail, non sans se répercuter sur le développement de cette discipline à Oran. Le complexe en question fait partie de huit infrastructures sportives concernées par les JM connaissant actuellement des travaux de mise à niveau en prévision de la manifestation sportive d'envergure méditerranéenne.