L’USM Alger vit une situation financière des plus délicates, d’autant plus que le compte bancaire du club est toujours bloqué. C’est l’attaché de presse du club algérois, Amine Tirmane qui a confirmé cette information.

« Contrairement à ce qui se raconte sur des pages facebook, le compte bancaire de l’USMA n’est toujours pas débloqué. Que ceux qui tiennent ces pages s’abstiennent de publier de fausses informations, capables de nuire au club », a publié Tirmane sur son compte facebook. L’attaché de presse du club de Soustara a ajouté, tout de même, que « après avoir sollicité les autorités juridiques par le biais de l’avocat du club, la direction attend toujours la décision de la justice pour la main levée du compte bancaire et attend également une autre autorisation de la même instance pour l’ETRHB afin d’entamer les signatures avec les repreneurs.» Par ailleurs, Tirmane a fait savoir que l’USMA va être confronté à un gros problème en Champions League africaine si le compte bancaire ne sera pas débloqué. « Le stage de préparation étant pris en charge par un organisateur tunisien, partenaire et ami du club, la direction sollicite le MJS afin de trouver une solution concernant le déplacement au Niger, puisqu’il y a impossibilité de paiement en raison du gel du compte bancaire », conclut-il.