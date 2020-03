Saisissant l'occasion de la réunion tenue au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), entre le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, et les présidents des clubs professionnels, en présence du président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, et de celui de la direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF), Réda Abdouch, le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a évoqué la réactivation d'un CAS (compte spécial d'affectation) pour soulager les clubs professionnels, dont la majorité est confrontée à une crise financière. Et ce n'est qu'un retour vers ce qui se faisait réellement du temps de Mohamed Raouraoua, ex-président de la FAF, et Mohamed Mecherara, ex-président de la LFP, avant le recul des pouvoirs publics au sujet de l'application stricte des règlements et loi régissant le lancement du professionnalisme du football national. En réalité, cela remonte aux premières années du professionnalisme, puisque c'est le décret exécutif n°11-23 du

26 janvier 2011, qui fixe les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spécial

n° 302-135 intitulé «Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football». Par la suite, et plus précisément le 14 mars de la même année 2011, le ministère des Finances avait publié son instruction N°07, dont l'objet était justement «le fonctionnement du compte d'affectation spéciale n°302-135 intitulé Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football». Ceci en référence à l'ordonnance n°10-01 du 26 août 2010, portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment son article 68. Dans cette instruction, on lit que l'article 68 de la loi de finances complémentaire pour 2010 a ouvert dans les écritures du Trésor le compte d'affectation spécial n°302-135 intitulé «Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football». Le décret exécutif visé en référence pris en application de l'article 68 de la loi précitée a fixé les modalités de fonctionnement de ce compte. La présente instruction a pour objet de préciser les modalités pratiques d'application comptable des textes sus visés, est-il bien noté sur cette instruction du ministère des Finances. Or, en décembre 2018, et dans l'avant-projet de loi portant règlement budgétaire 2016, la Cour des comptes a mis en relief plusieurs anomalies relatives aux dépenses du secteur de la jeunesse et des sports. Sans rentrer dans les détails, il est utile de rappeler également que la Cour des comptes a signalé que «l'ensemble des clubs professionnels ont enregistré des résultats déficitaires les cinq dernières années bien qu'ils aient bénéficié de subventions annuelles durant la période 2011-2016, d'un montant global de 5812784135,61 DA et que les subventions accordées ont été affectées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été prévues». La Cour des comptes a également fait remarquer que «14 clubs professionnels n'ont pas payé les cotisations de la sécurité sociale et l'IRG d'un montant de 3,607 milliards de dinars; certains clubs ne procèdent pas à la déclaration, en violation des dispositions des articles 66 et 67-4 du code des impôts directs et taxes assimilées». «La Cour des comptes a également observé le non-respect de la convention conclue entre la Fédération algérienne de football et la CNAS relative aux modalités de règlement des dettes des clubs professionnels». Plus important encore, l'autre dysfonctionnement concerne le compte d'affectation spécial n° 302-135 intitulé fonds de «soutien public aux clubs professionnels de football», institué en 2011 dans le sillage du lancement du professionnalisme en Algérie. Les recettes de ce compte sont exclusivement donc alimentées par le budget de l'Etat (avec un solde créditeur de 6,265 milliards de dinars en 2016, alors que les consommations s'élevaient à 0,721 milliard de dinars, soit 11,51%). Il est fait mention, aussi, de «subventions de l'ordre de 72170000 DA (7,2 milliards de centimes) allouées à des associations sportives sur la base de dossiers incomplets». Aujourd'hui donc, le MJS reprend l'application de ce CAS au moment où le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, le président de la DCGF Réda Abdouch, et quelques représentants des organismes accompagnateurs se sont exprimés lors de cette réunion de lundi dernier sur les missions et le rôle qu'ils auront pour accompagner les clubs, non seulement dans l'assainissement de la situation organisationnelle, administrative et financière, mais aussi dans la perspective d'une certification ISO 9001. Et bien évidemment, il est d'importance capitale d'essayer de ne pas tomber dans les mêmes erreurs de la période précédente où le manque de volonté des pouvoirs publics pour réellement appliquer le professionnalisme a conduit au surendettement des clubs.