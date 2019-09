Le concours national de saut d’obstacles (CSI 1 et 2 étoiles), initialement prévu ce samedi 14 septembre au centre équestre de la commune d’Ain Abid (Constantine) a été reporté au 1er novembre prochain. Cette compétition qui prévoyait la participation de près de 50 cavaliers issus de plusieurs wilayas du pays, a été reportée en raison des récentes chutes de pluies ayant endommagé la piste en sable des galopeurs. Les travaux de réfection engagés seront achevés vers la fin du mois d’octobre prochain. L’état actuel de la carrière (piste des équidés) est impraticable et présente un danger pour les cavaliers et leurs trotteurs et les travaux de réhabilitation concerneront le réaménagement de la structure de l’hippodrome, la pose des haies, la réfection de la cabine des arbitres, de la tribune des spectateurs ainsi que les étables.