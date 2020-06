Au MC Alger, on s'active depuis le milieu de la semaine dernière pour faire le bilan de l'année 2019 et, surtout, se préparer pour la reprise des compétitions et en particulier la préparation de la nouvelle saison. En effet, depuis lundi dernier, les membres du conseil d'administration du MCA tiennent des réunions régulières. Y étaient présents, le président du CA, Almas, le porte-parole officiel, Belkheiri, en plus de Aouf, Bachta et le directeur financier, Sebti. Certaines sources ont annoncé les conclusions de la réunion de jeudi dernier, sans trop de détails. Cette deuxième réunion a permis d'approuver les résultats financiers de la saison 2019, en attendant leur présentation aux actionnaires. Les résultats financiers donneront une bonne vision aux actionnaires, qui ont décidé de ne plus gaspiller de l'argent en particulier dans le recrutement des joueurs, qui ont de tout temps pesé très lourd dans la balance budgétaire du club. D'une part, cette réunion de jeudi dernier est d'importance capitale dans la mesure où elle devrait aboutir à un manifeste, qui sera lu avant d'être approuvé par l'expert comptable de la Sonatrach. D'autre part, on a spéculé sur la nomination d'un nouveau directeur général, mais apparemment il n'en a pas été question car le compte rendu de la réunion ne précise que ce qui suit: «Approbation du droit interne de la nouvelle équipe», ainsi que de l'«approbation de la structure professionnelle du club et nomination d'autres postes avec des personnes qualifiées». De plus, il est fait mention du «lancement du projet sportif de l'équipe» et enfin de l'«organisation des structures des groupes de jeunes». Il est important de noter que le point le plus important qui pèsera très lourd lors de la prochaine présentation du manifeste aux actionnaires serait ce fameux bilan financier 2019. Car les sommes faramineuses dépensées laissent pantois. Selon les chiffres cités du côté du club, on notera ces dépenses avoisinant les 100 milliards de centimes en 2019, alors que la masse salariale seule a coûté au club 50 milliards de centimes, soit une moyenne de 5 milliards par mois. Cela explique pourquoi Almas et les membres du CA insistent pour réduire les salaires des joueurs, surtout avec les retombées financières de la pandémie de coronavirus. Il est utile de rappeler cette dernière déclaration de Almas: «C'est vrai que le MCA se retrouve dans une situation très délicate, mais cette crise touche tous les clubs du monde.» Almas a conclu en indiquant: «En oeuvrant tous ensemble main dans la main, on espère sortir la tête de l'eau.»