Guardiola a lâché une punchline sur le niveau de jeu de Manchester City, à l’issue de la défaite dans le derby contre Manchester United (1-2). Dans des déclarations reprises par la presse anglaise, l’entraîneur espagnol des Citizens a indiqué que ses joueurs n’étaient pas en mesure de faire face à la concurrence, comme une manière de reconnaître que Manchester City ne croyait plus au titre de champion d’Angleterre. «C’est le niveau auquel nous sommes confrontés, contre Liverpool, Man Utd, Barcelone, Madrid, la Juventus. Ce sont les équipes que nous devons affronter et la réalité est peut-être que nous ne sommes pas en mesure maintenant de rivaliser avec elles. Nous devons nous améliorer et l’accepter et aller de l’avant.» Troisièmes de la Premier League à 14 points de Liverpool, les partenaires de Raheem Sterling ont sans doute intérêt à concentrer leurs efforts sur la Ligue des Champions, la qualification pour les 8es de finale étant acquise avant une dernière journée contre le Dinamo Zagreb demain.