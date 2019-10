L’administration du CA Bordj Bou Arréridj a résilié le contrat de son gardien de but Faouzi Chaouchi, apprend-on samedi du manager général du club, Kamel Maouche. La décision de renoncer aux services de Chaouchi est venue à la demande de l’entraîneur français Franck Dumas et a été motivée par « des raisons de discipline et le souci de préservation de la cohésion du groupe », suite aux comportements « non sportifs et injustifiés » du gardien envers des supporters à la veille du dernier match perdu à domicile face à la JS Saoura. Franck Dumas a affirmé qu’il poursuivra sa mission à la tête de la barre technique du CABBA et n’a aucunement l’attention de quitter le club contrairement aux informations reprises sur les pages des supporters. La décision d’écartement de Chaouchi a été appréciée par les supporters venus en nombre au stade des entraînements pour réclamer sa sanction lui imputant la responsabilité de la dernière défaite et soulignant la baisse de son niveau technique. Le CABBA jouera la phase retour du championnat avec ses deux autres gardiens Sid Mohamed Sedrik et l’international des U-23 ans Zakaria Bouhelfaya en attendant le recrutement d’un autre gardien durant le mercato d’hiver.