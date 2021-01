L'attaquant et capitaine de l'O Médéa, Sid Ali Lakroum, a trouvé un accord avec la direction pour une résiliation de son contrat à l'amiable. «La direction du club annonce la résiliation à l'amiable du contrat de Lakroum, sur demande du joueur, lequel a indiqué aux dirigeants qu'il ne pouvait pas continuer à jouer à Médéa et qu'il était obligé de changer d'air pour des raisons personnelles», a indiqué l'OM sur sa page officielle Facebook. Sid Ali Lakroum (33 ans) avait rejoint le club phare du Titteri en juillet 2019, pour un contrat de 2 ans, en provenance de la formation saoudienne d'Al-Qaisoma FC (Div.3). Il était notamment en conflit avec son entraîneur Chérif Hadjar depuis plusieurs jours. Le natif de Médéa avait également porté les couleurs du WA Boufarik, du CR Belouizdad et de l'ES Sétif. Il avait été convoqué en Equipe nationale, sous Rabah Madjer (2017-2018).