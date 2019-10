Le buteur algérien, Baghdad Bounedjah, a exprimé toute sa frustration, mardi, en zone mixte après la défaite des siens en demi-finale aller de la compétition asiatique concernant les erreurs supposées de l'arbitre de la rencontre. Il a déclaré: «La façon dont nous avons perdu était mauvaise.

Si Al-Hilal était meilleur que nous sur le terrain, je les aurais félicités de bon coeur. Mais dans le cas présent, nous ne méritions pas de perdre et surtout avec ce résultat (1-4, Ndlr).» Et d'ajouter: «Depuis la 35e minute de jeu, nous avons évolué en infériorité numérique et cela sans qu'il y ait une raison valable. Je pense que beaucoup de décisions de l'arbitre n'ont pas été bonnes. Cela nous a fatigués psychologiquement.» Toujours concernant l'arbitrage de ce match, l'ancien buteur de l'ES Sahel dira: «La saison dernière aussi, la VAR était absente et nous en avons fait les frais en finale. Je veux savoir pourquoi la VAR n'est pas utilisée en Ligue des champions asiatique comme cela se fait en Europe et en Afrique?» Le champion d'Afrique algérien a conclu: «Au sein du championnat qatari, ils utilisent la VAR et en compétition continentale elle est absente. Je suis convaincu que s'ils avaient utilisé cette technologie, notre joueur n'aurait pas été expulsé et le score aurait été bien différent.» Le match-retour est prévu, quant à lui, le 22 du mois en cours, en Arabie saoudite.