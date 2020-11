Samedi soir, Kylian Mbappé s'est un peu chauffé avec les arbitres du match Nantes-PSG (0-3). Après un penalty non sifflé en première période, l'attaquant du PSG est rentré au vestiaire en marmonnant contre les directeurs du jeu. «Tous les ans, c'est pareil. Ils viennent nous mentir ici à chaque fois. Vous faites des réunions de 3 heures à chaque fois. Il ne faut pas venir nous mentir monsieur l'arbitre.» Après ces propos retranscrits par Canal+, le natif de Bondy a été convoqué par l'arbitre à la pause pour s'expliquer. Marquinhos et Leonardo étaient également présents. Nul ne sait ce que tout ce beau monde s'est dit, mais Mbappé est revenu sur le terrain avec de meilleures intentions (1 but, 1 passe décisive en deuxième période).