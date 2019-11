Méconnaissable depuis plusieurs semaines, le Bayern Munich a sombré sur la pelouse de l’Eintracht Francfort (1-5) samedi. Le gardien Manuel Neuer a poussé un coup de gueule après la rencontre. « Même si nous avons longtemps évolué en infériorité numérique (Boateng a été expulsé à la 9e minute, ndlr), encaisser cinq buts est inacceptable, a lancé le portier bavarois. Mais quand on voit nos récentes performances, ce résultat n’est finalement pas si surprenant. Il faut que nous nous remettions tous en cause, joueurs et entraîneur compris. » L’international allemand a donc décidé de ne pas épargner son coach Niko Kovac. Le Bayern n’a pris que quatre points lors des quatre dernières journées de Bundesliga et occupe la 4e place au classement.