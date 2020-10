La menace de la pandémie de Covid-19 plane toujours sur le Championnat national de Ligue 1. Les cas positifs se multiplient et la question qui taraude les esprits est celle de savoir quand débutera la saison 2020-2021 et, surtout, comment. À cette question, le docteur Mohamed Bekat Berkani, membre du Comité scientifique chargé du suivi de la pandémie de coronavirus en Algérie, a répondu, hier, sur les ondes de la Radio nationale: «La compétition sportive peut reprendre, à condition que le protocole sanitaire soit appliqué à la lettre. Quand il s'agit d'un sport de contact, comme le football, la vigilance doit être double.» La veille de cette déclaration, soit jeudi dernier, la direction de l'USM Alger annonce une nouvelle série de contaminations par cette pandémie. «Dans le respect et la continuité des règles du protocole sanitaire édictées par les pouvoirs publics, mais aussi soucieux de préserver la santé de nos joueurs et celle de l'équipe adverse, notre club a effectué de nouveaux tests PCR 48h avant le match amical initialement prévu contre le PAC (hier, NDLR). Malheureusement, les résultats définitifs obtenus indiquent la présence de plusieurs cas positifs asymptomatiques», a annoncé le club de Soustara dans un communiqué rendu public dans sa page officielle sur Facebook. «À cet effet, la décision a été prise de confiner l'ensemble de notre groupe dans un hôtel de la banlieue de la capitale. Bien évidemment, la préparation se poursuivra pour les joueurs qui ne sont pas contaminés», ajoute le communiqué. Et ce n'est pas une première chez les Rouge et Noir. En effet, après le stage effectué à Mostaganem, le club avait annoncé la détection de 5 cas positifs. Une menace déjà pour la tenue de la supercoupe d'Algérie, le 21 novembre prochain face au CR Belouizdad? À en croire les propos de Bekat, ce n'est encore pas le cas, puisque tout peut changer d'ici là et que cela reste tributaire de l'application du protocole sanitaire. Le CRB, autre partie concernée par cette finale, semble avoir appris la leçon. Après les 31 cas positifs détectés lors du stage de Mostaganem, la direction du club champion d'Algérie en titre, a pris ses dispositions et ne veut nullement retomber dans ses travers. Les joueurs resteront regroupés dans un hôtel jusqu'à la date de la finale, selon des sources. Hier, le directeur sportif, Toufik Kourichi, a indiqué à la Radio nationale que les joueurs ont pris conscience du danger que présentent ces contaminations et a précisé que rien ne sera laissé au hasard dorénavant. Plus les jours passent, donc, plus les cas positifs augmentent et le doute plane concernant l'avenir de la saison.