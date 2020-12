Le CR Belouizdad se trouve à pied d'oeuvre au Caire, depuis hier, pour disputer demain dimanche, son match retour face à l'équipe libyenne d'Al Nasr, dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.

La délégation du Chabab s'est envolé, hier, en direction du Caire à bord d'un avion spécial d'Air Algérie. Les joueurs ont eu une séance de décrassage après 4 heures de vol.

L'équipe devrait effectuer une seule séance d'entraînement, aujourd'hui, sur la pelouse du stade d'Alexandrie et ce, faute de manque de temps. Le coach français de l'équipe algéroise, Frank Dumas ne peut compter sur trois de ses joueurs à savoir Hocine Selmi, Bilal Tariket et Saâd. Selmi souffre d'une élongation en étant touché aux adducteurs. Tariket souffre de son côté, d'une blessure à la cuisse et ne reprendrait les entraînements que la semaine prochaine.

Quant à Anes Saâd, il ne fait, pas partie des joueurs prévus pour jouer ce match retour décisif car étant absent des entraînements. En revanche, Dumas pourrait bien compter sur ses deux joueurs étrangers, le Belge Maeky Ngombo et le Béninois, Marcellin Koupkou après la régularisation de leur situation relative à leurs visas d'entrée en terre égyptienne.

De plus et à la suite de l'absence des joueurs blessés, Dumas peut compter sur son riche effectif où on retrouve Aiboud, Draoui et Tabti.

Du côté de l'adversaire, Al Nasr de Benghazi, dès leur retour au Caire, après la défaite concédée au match aller (2-0), les joueurs du club libyen sont rentrés en stage pour préparer ce match retour décisif. Les joueurs et responsables de l'équipe font tout pour tenter de renverser la valeur au Caire et pourquoi pas éliminer le champion d'Algérie en titre qui reste sur deux victoires: la Supercoupe d'Algérie face à l'USM Alger (2-1) et contre cette même équipe libyenne à Alger (2-0) dans cette compétition continentale.Le coach de cette équipe libyenne, l'Egyptien Mohamed Aouda assure que «bien que le résultat du match aller soit en notre défaveur, la qualification demeure possible. On y croit d'ailleurs d'autant que ce match décisif se déroulera dans de meilleures conditions que celles du match aller. Des conditions qui nous sont bien favorables», estime le coach de l'équipe libyenne.

Pour le CR Belouizdad, ce match devrait être celui de la confirmation du résultat du match aller.

Dimanche dernier, le CR Belouizdad s'est imposé face aux Libyens d'Al Nasr (2-0), au stade du 5-Juillet 1962.

Fraîchement couronné de la Supercoupe d'Algérie, le Chabab a pris le match à son compte dès l'entame de la partie pour se voir récompensé à la 14e minute. À la suite d'un beau une-deux joué à l'entrée de la surface de réparation avec Ngombo, Koupko a éliminé deux défenseurs pour aller ensuite battre le portier adverse.

En seconde période, les Algérois ont fait le forcing dès le retour des vestiaires.

Et à la suite d'un corner bien botté par Sayoud, Nessakh, libre de tout marquage au second poteau, n'a eu aucune peine à ajuster sa tête pour loger le ballon au fond des filets d'Al Nasr (60f).

La facture aurait pu être beaucoup plus salée si les attaquants du CRB avaient fait preuve de beaucoup plus de maîtrise devant la cage du gardien Rached. À la faveur de cette victoire, le CRB pourrait même se contenter demain d'un simple match nul pour se qualifier. Mais, au vu de la volonté des joueurs avant le départ, hier, vers le Caire, l'option envisagée est de revenir avec une autre victoire... S.M.