Même s'il s'est fait peur, jeudi dernier, le CR Belouizdad l'a quand même emporté (3-2), au stade du 20-Août d'Alger, face à la JSM Skikda, dans le cadre de la mise à jour du calendrier du championnat de Ligue 1.

Dans «une rencontre piège» comme qualifié par le coach Franck Dumas, face à une équipe qui piétine en ce début de saison, les Rouge et Blanc de la capitale ont sué avant de l'emporter, malgré les deux premiers buts inscrits par le buteur providentiels, Hamza Belahouel (9' et 19'). Les gars de «Rossikada» ont profité de la passivité de la défense belouizdadie pour niveler la marque à la 23' par Kaïboua. les Belouizdadis, qui tentaient de gérer les débats et préserver le score, ont eu des moments de doutes, lorsque leurs vis-à-vis tentaient de remettre les pendules à l'heure.

A la 86', le Chabab transforme victorieusement, par le biais de son attaquant Youcef Bechou, un penalty, avant que Merzougui ne marque un second but pour la JSMS dans les arrêts de jeu. Difficile, fut cette victoire pour le CRB, mais toujours est-il que cela leur permet de rester sur une série d'invincibilité de 8 matchs, depuis la rencontre inaugurale de la saison face à l'USMA (2-1), en finale de la Supercoupe d'Algérie. Actuellement, et avec deux matchs en retard, les Belouizdadis sont à 3 points du leader, l'ES Sétif, avant la rencontre de ce dernier, hier, chez le NA Hussein Dey. Et dans les 8 rencontres disputées jusque-là (Supecoupe, Championnat et Champions League), les coéquipiers de Amir Sayoud ont affolé les statistiques. Ils ont réalisé 7 victoires, contre un match nul ramené de Aïn M'lila (0-0).

Leur ligne offensive a trouvé le chemin des filets à 20 reprises, alors que leur arrière-garde en a encaissé 3. Avec un effectif riche, lui donnant l'embarras du choix pour composer son onze de départ et apporter, chaque fois le besoin se fait sentir, des changements en cours de match, Dumas a fait appel à 24 joueurs, dans l'ensemble, dont deux évoluant avec l'équipe réserve, à savoir Mrezigue et Benmenni et alors que 5 restent encore non compétitifs, pour diverses raisons, à savoir Saâd, Djerrar, Gasmi, Ghanem et le gardien de but, Abdelkader. Belahouel et Sayoud sont les buteurs de cette équipe, avec 5 réalisations, alors que Haïs, avec ses 4 passes décisives, est le «Mr assists». Mais pour Dumas, il ne faut surtout pas s'enflammer, puisque, selon lui, la saison vient à peine de commencer et le plus dur reste à faire. Ses protégés joueront un match «pour la forme» mercredi prochain, à Nairobi face aux Kenyans de Gohr Mahia, qu'ils avaient atomisés au match aller à Alger (6-0) avant de passer à la phase des poules de la Champions League. «Il faudra aller doucement et sûrement. Notre équipe a de l'allure et des atouts à faire valoir.

Elle doit confirmer son statut, et cela ne se fera qu'avec le travail et la vigilance», a rappelé Dumas.