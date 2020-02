Dans un match à un seul sens, le CR Belouizdad a consolidé son fauteuil de leader en atomisant, sur son terrain, le CA Bordj Bou Arréridj (4-0), lundi dernier. Le match était dominé, outrageusement, par les locaux et le score aurait pu être encore plus large. «On a eu la réussite qu'il faut. Le fait que je connais bien le CABBA, l'ayant drivé lors de la phase aller, m'a permis d'établir ma stratégie de jeu, en exploitant tous ses points faibles», a déclaré l'entraîneur des Rouge et Blanc de la capitale, Franck Dumas, qui dirige sa première rencontre avec sa nouvelle équipe. L'ère Dumas commence, donc, de la meilleure des manières, avec du jeu, des buts et des joueurs qui retrouvent leur meilleur niveau, entre autres Belahouel et Selmi. Dumas a su valoriser les qualités de ses joueurs et les adapter à son jeu. Cette association a fini par donner ses fruits. Mais l'ancien driver de la JSK se veut prudent, refusant de s'enflammer, même s'il reconnaît que son équipe n'a pas volé sa première place. «Notre objectif est de terminer la saison dans l'une des deux premières places. Pour l'heure, cela va dans le bon sens, mais il est encore trop tôt de parler de cela. Ce serait un manque de respect aux autres équipes. Il reste encore 14 matchs à jouer, soit 42 points à glaner, et où tout peut arriver», poursuit encore le coach. Devant les journalistes, le successeur de Abdelkader Amrani a évité de parler de la prestation des joueurs un à un, notamment les nouvelles recrues: «Ce qui m'importe, c'est le collectif. Et sur ce point, tout a bien fonctionné en attendant encore mieux à l'avenir.» Chose qui relance, ainsi, la concurrence de plus belle dans tous les compartiments. Chaque joueur est appelé à fournir le meilleur de lui-même pour figurer dans les plans de Dumas. «Tout le monde aura sa chance. Je l'ai dit et redit plusieurs fois, celui qui veut jouer n'a qu'à bosser», a-t-il dit. La prochaine étape sera un déplacement à Ras El Oued où le Chabab attendra de pied ferme la formation du NC Magra. Cette dernière, qui souffre en bas du tableau, ne se laissera certainement pas faire pour engranger les trois points dans l'espoir de s'éloigner de la zone de turbulences. Ce sera, là, un véritable test pour Dumas et ses troupes. Ces derniers évitent de se mettre sous pression, insistant sur le fait de ne donner aux matchs que ce qu'ils valent.