Le CR Belouizdad effectuera un déplacement périlleux à l'Est du pays pour affronter l'AS Aïn M'lila, toujours invaincue, alors que le MC Alger espère confirmer son excellent début de saison en accueillant l'Olympique Médéa, à l'occasion de la mise à jour du championnat de Ligue 1 de football, prévue aujourd'hui.

Le Chabab, qui a bien entamé la défense de son titre de cham-pion en allant s'imposer vendredi à Tizi Ouzou face à la JS Kabylie (3-0), enchaînera avec un second déplacement pour affronter l'ASAM (4e, 4 points). Les joueurs de l'entraîneur français Franck Dumas, qui restent sur une belle série de quatre victoires de suite, toutes compétitions confondues, aborderont ce rendez-vous avec l'intention de préserver cette dynamique et essayer de revenir à un point du leader, l'ES Sétif.

L'ASAM, dirigée sur le banc par Abdelkader Iaïche, qui reste sur un match nul à Alger face au NA Hussein Dey (1-1), tentera de stopper le Chabab et du coup rejoindre l'Entente à la première place.

De son côté, le MCA, auteur de 4 points en dehors de ses bases (2-1 face à l'USM Bel Abbès et 1-1 devant le Paradou AC, ndlr), jouera son premier match de la saison à domicile contre l'Olympique Médéa, avant-dernier avec un point au compteur.Le Mouloudia, mené par le comeilleur buteur du championnat Samy Frioui, devrait bénéficier du retour de ses deux milieux offensifs Abdelmoumen Djabou et Abdennour Belkhir, remis d'une blessure musculaire.

Même si le MCA partira favori, il n'en demeure pas moins que l'OM, accrochée vendredi à la maison par le MC Oran (1-1), espère réaliser la surprise au stade du 5-Juillet et revenir avec un bon résultat.

Ces deux rencontres ont été reportées en raison de l'engagement des deux clubs algérois au tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique.