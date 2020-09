La direction du CR Belouizdad, cham-pion d'Algérie sortant, a décidé, hier, d'engager une nutritionniste. Il s'agit de Lamia Mahieddine. Professionnelle de la santé, elle a fait partie du staff de l'équipe nationale lors de la dernière coupe d'Afrique des nations, remportée par les Verts, en égypte. Elle aura pour mission principale de suivre l'alimentation des joueurs durant la saison et de s'assurer que ces derniers ont une hygiène alimentaire saine. Ce recrutement n'est pas fortuit, puisque les joueurs doivent suivre un régime adapté à l'activité physique, qui sera rude en cette saison, des plus chargées. Sur un autre volet, l'entraîneur Franck Dumas, et dans une déclaration faite à la page officielle du club, sur Facebook, a estimé que la période de huit semaines, accordée pour préparer la saison 2020-2021, est «insuffisante», tout en se montrant inquiet quant à la réaction des joueurs après une longue période d'inactivité. «D'un point de vue physique, moi qui suis un ancien joueur, il faudra faire très attention aux joueurs, en programmant des séances un peu dures avec des temps de récupération», a-t-il indiqué. Pour cela d'ailleurs, il insiste toujours pour le recrutement d'un préparateur physique, en remplacement de Hacène Belhadj, dont le contrat n'a pas été renouvelé. Lui, cherche à recruter Rodolphe Duvernet, ancien préparateur physique de la JSK et du CABBA. Il avait, faut-il le rappeler, aussi travaillé à l'US Valenciennes, à l'AJ Auxerre et au SC Bastia en France, ainsi qu'au Club Africain en Tunisie. Mais le directeur sportif, Toufik Kourichi, refuse cette piste, insistant sur le fait que c'est lui qui doit recruter. L'on se dirige droit, donc, vers un nouveau bras de fer entre les deux hommes.