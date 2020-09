Hier en début d'après-midi, la direction du CR Belouizdad a annoncé l'arrivée du gardien de but du Paradou AC, Toufik Moussaoui, signataire d'une contrat de 3 ans. Le portier international a été présenté sur la page officielle du club sur Facebook, au moment de parapher son bail. Cette arrivée a été chère à payer sur le plan financier pour les responsables du champion d'Algérie sortant. Le PAC, avec lequel Moussaoui était lié jusqu'en 2022, a exigé le paiement d'une somme de 1,8 milliard de centimes contre l'octroi de sa lettre de libération. Les Belouizdadis, qui menaient des discussions marathoniennes avec leurs voisins, se sont heurtés au président de ceux-ci, Hacène zetchi, qui refusait de revoir ce montant à la baisse. Au final, les Rouge et Blanc de la capitale se sont vu contraints de casser leur tirelire pour engager Moussaoui, qui devient la quatrième recrue du club après Zakari Draoui (ES Sétif), Mokhtar Belkhiter (Club Africain) et le Belge Maecky Ngombo (Go Ahead Eagles, Div 2 néerlandaise). Il sera mis en rude concurrence avec Gaya Merbah, qui veut, vaille que vaille, retrouver la plénitude de ses moyens et frapper à nouveau aux portes de l'Equipe nationale. Une concurrence qui sera, de par les avis unanimes, difficile à gérer par le staff technique, mais les supporters se réjouissent de cette arrivée, notamment en raison des qualités avérées de Moussaoui. Cette arrivée provoquera, de facto, le départ de Bakri Kheiri, actuellement en contact avancé avec le NA Hussein Dey. Il devrait se mettre autour d'une table de négociation avec le directeur sportif du CRB, Taoufik Kourichi, pour signer la résiliation de son contrat dans les heures à venir. Dans le même sillage du recrutement, les Belouizdadis ne tarderont pas à boucler, selon des sources. Nous apprenons que Kourichi veut tenter le coup avec l'attaquant du CS Constantine, Ismaïl Belkacemi. Celui-ci est donné, certes, proche de signer avec l'USM Alger, mais le fait que l'officialisation n'a encore pas eu lieu pousse Kourichi à sauter sur l'occasion. Les deux hommes ont eu une discussion et Belkacemi a demandé un temps de réflexion avant de rendre sa réponse, surtout que les dernières nouvelles l'annoncent en contact aussi avec les Saoudiens d'Al Fujairah. En attaque toujours, le manager du buteur soudanais d'Al Hilal, Walid Al-Shala, a confirmé que son joueur est emballé par l'idée de rejoindre le CRB, mais la décision revient à son club employeur, avec lequel il est toujours lié jusqu'à la fin de la saison prochaine.